В Лениногорске обнаружили тело мужчины, который утонул в озере

Сегодня в 9.44 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в озере Нижнее в Лениногорске утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели извлекли тело погибшего в 20 метрах от берега. После этого тело 70-летнего мужчины передали полицейским. Стоит отметить, что место происшествия не оборудовано для купания.

По предварительной информации, мужчина пропал 1 августа. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве отметили, что причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах