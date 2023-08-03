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В Лениногорске обнаружили тело мужчины, который утонул в озере
Сегодня в 9.44 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в озере Нижнее в Лениногорске утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, спасатели извлекли тело погибшего в 20 метрах от берега. После этого тело 70-летнего мужчины передали полицейским. Стоит отметить, что место происшествия не оборудовано для купания.
По предварительной информации, мужчина пропал 1 августа. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже.
В ведомстве отметили, что причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах
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