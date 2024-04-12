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Происшествия 12 апреля 2024 18:45

В Лениногорске на зебре иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста

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Сегодня в Лениногорске произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на Гагарина днем. Водитель Kia сбил 75-летнего велосипедиста, который пытался пересечь дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте.

#смертельное дтп
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