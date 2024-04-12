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В Лениногорске на зебре иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста
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Сегодня в Лениногорске произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Трагедия произошла на Гагарина днем. Водитель Kia сбил 75-летнего велосипедиста, который пытался пересечь дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате ДТП велосипедист скончался на месте.
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