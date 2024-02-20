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В Лениногорске на маршрут после долгого перерыва вышли новые автобусы
На улицы города Лениногорска на маршрут вышли первые новые автобусы. Движение общественного транспорта возобновилось после долгого перерыва, поэтому это стало целым событием и, пожалуй, самой обсуждаемой темой в Лениногорске.
Первые впечатления пассажиров, проехавших по маршруту Железнодорожный вокзал — Улица Лыжная, восторженные.
«Не нарадуемся. Потому что очень непросто было стоять и голосовать на дороге, чтобы уехать на попутке, или же вызывать такси, на котором каждый день не наездишься. В нашей семье три человека пользуются общественным транспортом, так что очень хотели, чтобы вновь открыли автобусное движение. Мы подошли на остановку по старому времени, и угадали, потому что расписание движения автобусов еще нигде не висит», — рассказала горожанка Люция Абдуллина.
Она говорит, что со школьных лет привыкла пользоваться общественным транспортом – ездила на нем в художественную школу.
«Автобус для тех, кто работает, очень нужен. Ведь надо ко времени успеть на работу. Не все же за рулем собственного авто», — размышляет женщина.
Узнав, что открыли автобусное движение, люди, по их словам, вышли к остановке на улице Лыжной, тоже по старому времени, просто из любопытства, приедет или нет.
«Два года уже на этой остановке не видели общественного транспорта. Смотрю, точно стоит автобус — настоящий красавец. И внутри — очень комфортно. Даже не поверили вначале. Всем подругам, соседям сообщили об этой новости. Теперь уж одно пожелание — лишь бы не отменили. Автобус нам, пенсионерам, очень нужен. И на рынок хочется съездить, и по магазинам пройтись. Опять же, нужно бывает в аптеки, поликлинику съездить. Автобус — это связь с миром», — поделились Клара Ваничева и Наталья Кочеткова.
Автобус ездит с кондуктором. Для Валентины Янкиной — это работа привычная, ранее она 10 лет отработала кондуктором на пригородных маршрутах. И вот вышла в свой первый рабочий день на городском маршруте от железнодорожного вокзала до улицы Лыжной.
«И мы рады, и пассажиры рады — все поздравляют нас с этим первым днем. От души говорят — спасибо!» — поделилась женщина.
Водителем на этом маршруте работает Юрий Кременский. У него солидный стаж, в этой профессии 42 года. Работал в ООО «Спутник», потом был небольшой перерыв, сегодня вернулся вновь в свой коллектив. Признается, что настроение отличное сегодня у всех — и у водителя, и у пассажиров.
«Раньше ездил за рулем „Форд-транзита“, сегодня – „Газели“. Автобус комфортный, очень теплый, просторный. К тому же предусмотрен подиум для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья-колясочников. И самое главное — надежный, удобный в управлении», — рассказал он.
Кстати, набор водителей продолжается, желающие могут обратиться в администрацию города.
Движение автобусов в настоящее время стартовало в тестовом режиме. Определены маршруты: № 1 (Тубдиспансер — железнодорожный вокзал), № 2 (Совхоз — Ромашкино), № 5 (Железнодорожный вокзал — Лыжная). В автобусе — 15 мест сидячих и 10 — стоячих. Стоимость проезда — 25 рублей, наличными.
«В будущем, с учетом пассажиропотока, будет разработано постоянное расписание и установлены терминалы для безналичной оплаты», — отметили в мэрии.
Ключи от семи новых современных автомобилей «ГАЗель» для возобновления городских пассажирских перевозок глава Лениногорского района Рягат Хусаинов получил от рук Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 февраля. Напомним, что 40 автобусов получили 10 муниципальных образований — Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.
Материал подготовлен при участии Айсылу Габбасовой.
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