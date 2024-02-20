В Лениногорске на маршрут после долгого перерыва вышли новые автобусы

Фото: Рамия Гарифуллина

На улицы города Лениногорска на маршрут вышли первые новые автобусы. Движение общественного транспорта возобновилось после долгого перерыва, поэтому это стало целым событием и, пожалуй, самой обсуждаемой темой в Лениногорске.

Первые впечатления пассажиров, проехавших по маршруту Железнодорожный вокзал — Улица Лыжная, восторженные.

«Не нарадуемся. Потому что очень непросто было стоять и голосовать на дороге, чтобы уехать на попутке, или же вызывать такси, на котором каждый день не наездишься. В нашей семье три человека пользуются общественным транспортом, так что очень хотели, чтобы вновь открыли автобусное движение. Мы подошли на остановку по старому времени, и угадали, потому что расписание движения автобусов еще нигде не висит», — рассказала горожанка Люция Абдуллина.

Она говорит, что со школьных лет привыкла пользоваться общественным транспортом – ездила на нем в художественную школу.

«Автобус для тех, кто работает, очень нужен. Ведь надо ко времени успеть на работу. Не все же за рулем собственного авто», — размышляет женщина.

Узнав, что открыли автобусное движение, люди, по их словам, вышли к остановке на улице Лыжной, тоже по старому времени, просто из любопытства, приедет или нет.

Фото: Рамия Гарифуллина

«Два года уже на этой остановке не видели общественного транспорта. Смотрю, точно стоит автобус — настоящий красавец. И внутри — очень комфортно. Даже не поверили вначале. Всем подругам, соседям сообщили об этой новости. Теперь уж одно пожелание — лишь бы не отменили. Автобус нам, пенсионерам, очень нужен. И на рынок хочется съездить, и по магазинам пройтись. Опять же, нужно бывает в аптеки, поликлинику съездить. Автобус — это связь с миром», — поделились Клара Ваничева и Наталья Кочеткова.

Автобус ездит с кондуктором. Для Валентины Янкиной — это работа привычная, ранее она 10 лет отработала кондуктором на пригородных маршрутах. И вот вышла в свой первый рабочий день на городском маршруте от железнодорожного вокзала до улицы Лыжной.

«И мы рады, и пассажиры рады — все поздравляют нас с этим первым днем. От души говорят — спасибо!» — поделилась женщина.

Водителем на этом маршруте работает Юрий Кременский. У него солидный стаж, в этой профессии 42 года. Работал в ООО «Спутник», потом был небольшой перерыв, сегодня вернулся вновь в свой коллектив. Признается, что настроение отличное сегодня у всех — и у водителя, и у пассажиров.

«Раньше ездил за рулем „Форд-транзита“, сегодня – „Газели“. Автобус комфортный, очень теплый, просторный. К тому же предусмотрен подиум для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья-колясочников. И самое главное — надежный, удобный в управлении», — рассказал он.

Кстати, набор водителей продолжается, желающие могут обратиться в администрацию города.

Движение автобусов в настоящее время стартовало в тестовом режиме. Определены маршруты: № 1 (Тубдиспансер — железнодорожный вокзал), № 2 (Совхоз — Ромашкино), № 5 (Железнодорожный вокзал — Лыжная). В автобусе — 15 мест сидячих и 10 — стоячих. Стоимость проезда — 25 рублей, наличными.

«В будущем, с учетом пассажиропотока, будет разработано постоянное расписание и установлены терминалы для безналичной оплаты», — отметили в мэрии.

Ключи от семи новых современных автомобилей «ГАЗель» для возобновления городских пассажирских перевозок глава Лениногорского района Рягат Хусаинов получил от рук Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 февраля. Напомним, что 40 автобусов получили 10 муниципальных образований — Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.