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В Лениногорске мужчина вывез обидчика своего сына на окраину города и угрожал расправой
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения 15-летнего подростка в Лениногорске. Об этом инциденте ему сообщила мать пострадавшего через информационный центр ведомства.
По словам женщины, в июле группа подростков и отец одного из одноклассников, под предлогом урегулирования конфликта, вывезли мальчика на окраину города. Во время разговора один из подростков ударил мальчика по лицу, что привело к потере сознания. Затем мужчина, находившийся с подростками, начал угрожать мальчику физической расправой.
По словам матери, обращения в уполномоченные органы не дали результатов, и до сих пор никто не был привлечен к ответственности. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Татарстану Павлу Олейнику провести проверку и представить доклад об обстоятельствах конфликта.
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