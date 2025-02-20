В Лениногорске молодые супруги попали в больницу из-за плохой тяги в квартире

В Лениногорске супруги попали в больницу из-за плохой тяги в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Инцидент произошел в одной из квартир дома №23 на улице Кошевого. Молодая пара, мужчина 1996 года рождения и женщина 2002 года рождения, почувствовала себя плохо. В квартире были установлены газовая плита и водонагревательная колонка.

На место оперативно прибыли сотрудники газовой службы. Они выяснили, что при закрытых окнах тяга в квартире была слабой. При этом газовая колонка была отключена с установкой заглушки. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Также в Казани накануне вечером произошло два отключения газа. Первое случилось в доме №4 на улице Дружбы, где не обнаружилась тяга в дымоходе. К счастью, пострадавших нет, и подачу газа приостановили до устранения проблемы. Восстановление подачи произошло после того, как управляющая компания предоставила документы о проверке дымоходов.

Второе отключение произошло в доме №5 на улице Шамиля Усманова из-за проблемы на газопроводе на фасаде здания. Жители первого подъезда временно остались без газа, но после проведения необходимых работ подача «голубого топлива» была восстановлена.