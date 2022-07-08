В Лениногорске легковушка опрокинулась на крышу после ДТП, пострадали два человека

Серьезное ДТП произошло накануне около пяти часов вечера напротив дома № 26 по улице Чайковского в Лениногорске.

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, дорогу не смогли поделить две легковушки Hyundai и Volkswagen. От удара немецкий автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

Фото: © очевидцы

«В аварии пострадали два человека – водитель и пассажир Volkswagen. Их на каретах скорой помощи забрали в больницу», – рассказали свидетели происшествия.

