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Происшествия
8 июля 2022  08:37
Полина Шевчук

В Лениногорске легковушка опрокинулась на крышу после ДТП, пострадали два человека

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В Лениногорске легковушка опрокинулась на крышу после ДТП, пострадали два человека

Серьезное ДТП произошло накануне около пяти часов вечера напротив дома № 26 по улице Чайковского в Лениногорске.

 

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, дорогу не смогли поделить две легковушки Hyundai и Volkswagen. От удара немецкий автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

 

Фото: © очевидцы

«В аварии пострадали два человека – водитель и пассажир Volkswagen. Их на каретах скорой помощи забрали в больницу», – рассказали свидетели происшествия.
 

#машина перевернулась #дтп татарстан
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