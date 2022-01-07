Эскиз предоставлен Фондом «Институт развития городов РТ».

В 2022 году в Лениногорске будет благоустроена вторая очередь парка «Мәхәббәт». Общественное пространство начало преображаться в 2021 году, тогда провели работы по первому этапу проекта. Об этом сообщают «Лениногорские вести».

Реконструкция проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Парк «Мәхәббәт», или «Любовь», был основан в 2006 году. Это место уникально по своему ландшафту. Парк является одним из звеньев природного ансамбля. Исторически здесь по руслу реки находился овраг. В пределах одного квартала с парком находится и городской водоем, а через территорию протекает река Камышла.

В ушедшем году здесь выложили пешеходные дорожки, подготовили инженерные сети и инфраструктурную планировку. На реновацию общественного пространства было направлено более 61 млн рублей.

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