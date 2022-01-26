В Ленино-Кокушкино начнется строительство тротуара и обновление дворов

В наступившем году в Ленино-Кокушкинском сельском поселении начнется строительство тротуара и обновление дворов по президентской программе «Наш двор». Планы и задачи на этот период были озвучены на сходе граждан в Пестречинском районе РТ.

Год начнется с установки дополнительных пожарных гидрантов и работы по газификации строящихся улиц в селе Ленино-Кокушкино — Звездной, Казанской, Луговой, Озерной, Бэхетле, Овражной, Солнечной. Также планируется капитальный ремонт по ул. Гагарина, 12, Садовая, 11, а в домах по Гагарина, 13, 14 и 15 — ремонт фасада.

Обновление коснется и дорог: 250 метров нового асфальтового покрытия появится по улице Юбилейная, 50 метров по улице Клубная, также начнется строительство тротуара по улице Камалеева. В этом году планируется обустроить 330 метров.

Жителей интересовал вопрос, почему будет проложено только 330 метров тротуара. «Почему 330 метров? Мы за один год не осилим тротуар полностью, так как строительство будет связано с ремонтом водопровода. Это двойная работа. Нужно сначала отремонтировать водопровод, проложить 330 метров, и на этой части сделаем тротуар», — ответил глава района Ильхам Кашапов, который принимает участие в сходах граждан.

По программе «Наш двор» в Ленино-Кокушкино будет отремонтировано восемь территорий, также здесь продолжится реконструкция музея-заповедника.

В 2021 году на средства самообложения было благоустроена прилегающая территория детской площадки в селе Ленино-Кокушкино на улице Гагарина, выполнен ремонт внутрипоселковых дорог в селе Черемышево и по улице Кирова в деревне Большие Бутырки.

Помимо этого, было заменено 95 вышедших из строя уличных светодиодных светильников, ликвидированы несанкционированные свалки, произведен косметический ремонт памятника Победы в Ленино-Кокушкино и Бутырках, обшит постамент под танк Т-80, произведен спил аварийных деревьев по улице Центральная, взамен высажены новые.

«Сходы граждан завершатся 28 января в Пимерском, Белкинском и Тат-Ходяшевском сельских поселениях», — сообщила пресс-секретарь администрации Пестречинского района Ляйсан Мифтахова.