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Руc Тат
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Происшествия 3 августа 2023 13:56

В Ленинградской области вынесли первый в регионе приговор за дискредитацию ВС РФ

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В Ленинградской области вынесли приговор предпринимателю, который на фасаде своего магазина разместил плакаты с информацией, которая направлена на дискредитацию ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.

Как оказалось, аналогичные сведения предприниматель опубликовал и в соцсетях. Стоит отметить, ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

Таким образом 48-летнего предпринимателя признали виновным в совершении преступления по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России». Мужчине назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В сообщении указано, что уголовное дело является первым в регионе по указанной статье.

#ВС РФ #Уголовное дело #ленинградская
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