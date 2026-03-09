news_header_top
Происшествия 9 марта 2026 11:13

В Ленинградской области спасли оставшегося без матери детеныша ладожской нерпы

В Ленинградской области спасли оставшегося без матери детеныша ладожской нерпы. Об этом сообщает РИА Новости.

Животное нашел на льду один из прохожих, которого насторожила стая круживших чаек. Оказалось, птицы атаковали искавшего мать и громко кричавшего детеныша нерпы. Люди на аэролодке обыскали окрестности в поисках следов матери или хотя бы лунки с водой, но безуспешно.

Чтобы спасти животное от птиц, его забрали на берег, а затем передали в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

#красная книга #спасли животное #Санкт-Петербург
Новости партнеров