news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 6 февраля 2026 17:32

В Ленинградской области пресекли выдачу военных билетов за взятки

Читайте нас в
Телеграм

В Приозерском районе Ленинградской области пресекли незаконную выдачу военных билетов призывникам за деньги. Один из подозреваемых в организации схемы уже задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По предварительным данным, более 15 человек воспользовались схемой и за сумму от 200 до 400 тысяч рублей незаконно получили военные билеты. Раскрыть схему помогла совместная работа ФСБ, полиции, военной прокуратуры и Росинфомониторинга.

Возбуждено уголовное дело, задержанному скоро изберут меру пресечения.

#противодействие коррупции #военный билет #призывники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков

На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков

5 февраля 2026
Скончался Азат Хусаинов: «Он был поистине народным композитором»

Скончался Азат Хусаинов: «Он был поистине народным композитором»

5 февраля 2026