В Ленинградской области пресекли выдачу военных билетов за взятки

В Приозерском районе Ленинградской области пресекли незаконную выдачу военных билетов призывникам за деньги. Один из подозреваемых в организации схемы уже задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По предварительным данным, более 15 человек воспользовались схемой и за сумму от 200 до 400 тысяч рублей незаконно получили военные билеты. Раскрыть схему помогла совместная работа ФСБ, полиции, военной прокуратуры и Росинфомониторинга.

Возбуждено уголовное дело, задержанному скоро изберут меру пресечения.