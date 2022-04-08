В Ленинградской области потерпел аварию истребитель МиГ-31

Сегодня в Ленинградской области истребитель МиГ-31 потерпел аварию, экипажу удалось катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Истребитель потерпел аварию во время планового учебно-тренировочного полета. К месту происшествия направили три вертолета Ми-8 для поиска экипажа.

Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной случившегося могла стать техническая неисправность истребителя.