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Происшествия
8 апреля 2022  15:09
Павел Климчак

В Ленинградской области потерпел аварию истребитель МиГ-31

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Сегодня в Ленинградской области истребитель МиГ-31 потерпел аварию, экипажу удалось катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Истребитель потерпел аварию во время планового учебно-тренировочного полета. К месту происшествия направили три вертолета Ми-8 для поиска экипажа.

Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной случившегося могла стать техническая неисправность истребителя.

#истребитель #авария
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