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Происшествия 12 июля 2023 14:21

В Ленинградской области груженый грузовик въехал в супермаркет

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В Ленинградской области грузовик, груженый землей, въехал в супермаркет «Магнит», водитель в больнице, сообщает РИА Новости.

В городе Пикалево Ленинградской области МАЗ въехал в стену супермаркета. Как сообщают в соцсетях, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковушкой, а после въехал в стену магазина.

Фото: © Соцсети

#ленинградская
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