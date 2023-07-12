В Ленинградской области груженый грузовик въехал в супермаркет

В Ленинградской области грузовик, груженый землей, въехал в супермаркет «Магнит», водитель в больнице, сообщает РИА Новости.

В городе Пикалево Ленинградской области МАЗ въехал в стену супермаркета. Как сообщают в соцсетях, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковушкой, а после въехал в стену магазина.