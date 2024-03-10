news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Ленинградской области горит склад площадью в тысячу квадратных метров
Скопировать ссылку
В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщают в МЧС России.
По данным ведомства, загорелся складской ангар. В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.
На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2