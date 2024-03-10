В Ленинградской области горит склад площадью в тысячу квадратных метров

В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщают в МЧС России.

По данным ведомства, загорелся складской ангар. В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы.