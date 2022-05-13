В ледовом дворце Пестрецов растопили лед для проведения ремонта

В ледовом дворце села Пестрецы начались ремонтные работы. Две недели назад был растоплен лед, чтобы обследовать основание. Ремонт требуется заливочной машине и цифровому табло. Также обновят раздевалки и коридоры. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

Ремонтные работы ведутся на средства Пестречинского района. С подготовкой к ремонту ознакомился глава района Ильхам Кашапов. Он дал ряд поручений по проведению дополнительных работ.

Ледовый дворец работает с 2012 года. В настоящий момент здесь базируются отделения спортивной школы по хоккею. «Тренировочный процесс не остановлен. Дети занимаются на других ледовых аренах республики — в Рыбно-Слободском, Тюлячинском районах», — поделилась с агентством пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В «Пестрецах-арене» проводятся Первенства Республики Татарстан среди юношей, турниры на призы Федерации хоккея РТ, зональные соревнования Первенства МКЦ Поволжья по хоккею среди юношей, Первенства Казани, открытые турниры с участием российских команд, различные соревнования районного и республиканского уровня. Также проводятся игры Поволжской любительской хоккейной лиги среди мужских команд, турнир по хоккею среди мужских любительских команд, команд ветеранов, по выходным организовано массовое катание.

Общая площадь ледового дворца составляет 3768,2 кв. метра, самой ледовой арены с искусственным льдом 2195,8 кв. метра.

Ремонт планируется завершить к новому хоккейному сезону — сентябрю 2022 года.