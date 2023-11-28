В Ледовом дворце Набережных Челнов объяснили, куда делась крыша здания

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что в Ледовом Дворце микрорайона ЗЯБ в Набережных Челнах якобы обрушилась крыша.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану «Татар-информу» рассказали, что сообщений о каких-либо нештатных ситуациях в Ледовом дворце Набережных Челнов не поступало, подразделения МЧС не привлекались.

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«Крышу аккуратно сдули, сейчас идут технические работы, ремонт. Ничего у нас не обрушилось», – подтвердили «Татар-информу» в Ледовом Дворце Автограда.