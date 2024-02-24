В Латакии открылся первый форум сирийско-российской молодежи

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В первом форуме сирийско-российской молодежи, который проходит в Латакии с 24 по 27 февраля, принимают участие председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов и глава Национального союза сирийских студентов Дарин Сулейман. Об этом сообщает территориальное республиканское отделение «Единой России».

«Спасибо нашим сирийским коллегам за приглашение на форум. Для нас это большая честь. Впереди несколько насыщенных рабочих дней. Поговорим о работе со СМИ и социальными медиа, любви к Родине и идентичности, а также о семейных ценностях и культуре», — сказал Демидов.

Он отметил, что участники форума обсудят шаги по дальнейшему взаимодействию.

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В форуме принимает участие 50 представителей молодежи: половина из них — россияне. Среди них также руководитель регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Напомним, 20 февраля в Москве прошел XI съезд Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», где избрали новый состав Координационного совета организации, в него вошел и Руслан Шигабуддинов. На съезде секретарь генсовета партии Андрей Турчак зачитал приветственный адрес Президента РФ Владимира Путина. «За прошедшее время „Молодая Гвардия“ заслужила высокий авторитет, зарекомендовала себя как реальная, действенная сила, способная добиваться решения важных, насущных для людей проблем, ключевых задач развития страны. Ваши патриотические, волонтерские, социальные, благотворительные проекты неизменно пользуются широкой общественной поддержкой, приносят ощутимые, конкретные результаты», — сказано в приветствии.