В Лаишевском районе завершается рекультивация свалки 30-летней давности

В Лаишевском районе Татарстана много неравнодушных людей, которые большое внимание уделяют экологическому благополучию муниципалитета. В социальных сетях они задают вопросы о состоянии Камы, Волги, местных лесов. Какие меры для сохранения окружающей среды реализуются в районе, рассказал его глава Ильдус Зарипов в прямом эфире на площадке ЦУР РТ.

По мнению чиновника, главное — не допускать образования в районе несанкционированных свалок. Например, свалка в селе Татарский Янтык образовалась 30 лет тому назад и стихийно продолжала существовать всё это время.

«Это свалка больших размеров, работа по рекультивации свалки завершается. И, конечно, мы не загрязняем Волгу или Каму. У нас крупных нефтехимических предприятий не имеется, сбросов нет», — заявил Зарипов.

В прошлом году по национальному проекту «Экология» (национальные проекты инициировал Президент РФ Владимир Путин в 2019 году — прим. Т-и) были очищены озера в селах Державино и Никольское. В этом году разработаны проекты по очистке озер у села Столбище и в деревне Чистое Озеро. «Мы и дальше будем участвовать в федеральных программах и проводить работу по очистке наших озер», — заверил Ильдус Зарипов.

Кроме того, на сегодняшний день осуществляется проектирование второй очереди очистных сооружений в Лаишево.

В 2022 году выделено более 20 млн рублей на строительство контейнерных площадок ТКО на территории Лаишевского муниципального района. Уже построено 18 площадок, до конца года планируется оборудовать еще примерно 30 контейнерных площадок ТКО.