В Лаишевском районе завершается благоустройство 8 дворов по проекту «Наш двор»

Восемь дворовых территорий Лаишевского района преображаются этим летом в рамках республиканской программы «Наш двор». Работы завершаются в самом Лаишево, а также в деревне Старая Пристань, поселке совхоза им. 25 Октября и селе Усады.

Жителей этих населенных пунктов уже скоро порадуют обновленные детские и спортивные площадки, благоустроенные парковки, современное уличное освещение и озеленение.

«Программа «Наш двор», инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, изменила облик 40 дворов в нашем районе, – отметил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. – С поддержкой республики мы делаем повседневную среду более комфортной. Особую благодарность хочу выразить жителям – за активное участие в голосовании. Благодаря ему в 2026 году будет благоустроен двор дома № 9 по улице Юности в деревне Дятлово – он вошел в число 200 лучших по результатам народного выбора».

Голосование проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Все благоустроительные проекты создавались с учетом предложений местных жителей. Работы планируется завершить до конца строительного сезона.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.