В Лаишевском районе выявлены новые участки, где можно создать туристические объекты

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В Лаишевском районе Татарстана выявлены земельные участки, которые могут быть вовлечены в оборот для развития туристической сферы республики. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Три новых земельных участка расположены около объекта туристского интереса «Камское море». Ранее их также выявили в Мамадышском (Парк экстремальных и зимних видов спорта) и Арском (интерактивный парк «Лес чудес в «Резиденции Кыш бабая и Кар Кызы») районах республики.

На сегодня на публичной кадастровой карте Росреестра, в сервисе «Земля для туризма», отображаются эти объекты туристического интереса и пять участков, на которых возможно создать новые объекты туристической инфраструктуры.

«Проект „Земля для туризма“ позволит эффективно управлять земельными ресурсами и привлечь в наш регион еще больше инвесторов с туристическим потенциалом, — рассказал руководитель Росреестра РТ Азят Зяббаров. — С начала запуска проекта по вовлечению земли в туристический оборот в Татарстане выявлены земельные участки площадью более 53 га и все они уже доступны для выбора на новом сервисе».

Директор филиала Роскадастра по РТ Артем Костин пояснил, что с помощью сервиса все заинтересованные лица смогут наглядно оценить и выбрать территории, подходящие для размещения их туристических объектов.