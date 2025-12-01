В Лаишевском районе вручили государственные награды семьям героев СВО

В Лаишевском районе состоялась торжественная церемония вручения государственных наград родным военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Посмертно награды получили четверо уроженцев района.

Государственные награды были присвоены рядовому Николаю Зайцеву – медаль Суворова, рядовому Артуру Галиуллину – медаль Суворова, рядовому Константину Таланову – медаль Жукова, рядовому Алексею Сосипатрову – медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Церемония прошла в зале районного Совета при участии главы района Ильдуса Зарипова и военного комиссара Айрата Гайнуллина. Перед официальной частью глава района встретился с семьями героев, выразив соболезнования и поддержку каждому родственнику.

«Мы помним и всегда будем помнить ваших сыновей и братьев. Они проявили настоящее мужество и достойно выполнили свой воинский долг. Мы храним память о них и продолжим помогать и поддерживать их семьи», – отметил Ильдус Зарипов.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.