В Лаишевском районе возбудили дело о незаконной выдаче 18 разрешений на стройку

Прокуратура Лаишевского района заподозрила сотрудников местного исполкома в незаконной выдаче 18 разрешений на строительство многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что с 2022 по 2023 годы сотрудники исполкома, ответственные за планировку и застройку территории, выдали разрешения на строительство домов с общим количеством квартир 3779, не оценив доступность социальных объектов, таких как детские сады и школы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. Расследование находится под контролем надзорного органа.