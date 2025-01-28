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Происшествия 28 января 2025 20:10

В Лаишевском районе возбудили дело о незаконной выдаче 18 разрешений на стройку

Прокуратура Лаишевского района заподозрила сотрудников местного исполкома в незаконной выдаче 18 разрешений на строительство многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что с 2022 по 2023 годы сотрудники исполкома, ответственные за планировку и застройку территории, выдали разрешения на строительство домов с общим количеством квартир 3779, не оценив доступность социальных объектов, таких как детские сады и школы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. Расследование находится под контролем надзорного органа.

#лаишевский район #превышение должностных полномочий
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