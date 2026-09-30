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СВО 30 сентября 2026 14:07

В Лаишевском районе волонтеры изготовили 770 пончо-антитепловизоров

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В Лаишевском районе волонтеры изготовили 770 пончо-антитепловизоров

Волонтеры Лаишевского района завершили пошив очередной партии пончо-антитепловизоров для участников СВО. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Всего изготовлено 770 специальных изделий, которые уже отправили более чем в 15 войсковых частей. Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

Пончо-антитепловизоры предназначены для маскировки людей и техники от тепловизионных средств наблюдения. «Эти изделия помогают бойцам выполнять боевые задачи, особенно в ночное время», — отметила руководитель фонда.

В пошиве участвуют волонтеры, семьи военнослужащих — матери и жены, школьники и другие жители района. Работа продолжается благодаря поддержке гранта и участию неравнодушных жителей.

«Заявок от ребят меньше не становится, фронт двигается, а это значит, что мы продолжаем нашу работу», — сказала Порфирьева.

Волонтеры продолжают кроить и шить новые изделия и готовить их к отправке военнослужащим. Команда фонда рассчитывает и в дальнейшем получать грантовую поддержку для продолжения этой работы.

Фото: пресс-служба Лаишевского района

#СВО
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