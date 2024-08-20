В Лаишевском районе тракторист заживо закопал человека, возбуждено дело

Жителя Татарстана подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в садоводческом товариществе в Лаишевском районе. По версии следствия, местный житель нанял тракториста для прокладки траншеи под трубопровод к своему дому.

Во время проведения земляных работ мужчина спустился в траншею. Не зная об этом, тракторист засыпал его землей. Обнаружив пропажу владельца участка, он раскопал траншею и достал мужчину на поверхность, однако к тому времени последний скончался.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.