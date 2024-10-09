В Лаишевском районе торжественно открыли первый комбинированный детский сад

В селе Малые Кабаны Лаишевского района состоялось торжественное открытие нового детского сада «Самолетик» на 260 мест, построенного в рамках нацпроекта «Демография».

Детский сад включает четыре группы для детей в возрасте от года до трех лет и пять групп для детей от трех до семи лет. На сегодняшний день в «Самолётике» работают 45 сотрудников, среди них педагог-психолог, два логопеда, воспитатель по татарскому языку, музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре. Педагог-психолог занимается коррекционно-развивающей работой, что обусловлено комбинированным форматом детского сада. Особое внимание уделяется детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) — для них созданы две специализированные группы.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в приветственном слове отметил: «Открытие детского сада «Самолётик» — долгожданное и необходимое событие для нашего района. Благодаря поддержке Раиса республики уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова, Правительства и Министерства образования в этом году было построено много объектов, включая четыре объекта образования. В Лаишевском районе мы открыли одну из двух новых школ на 1501 место в селе Усады и на 500 мест в селе Песчаные Ковали. Сегодня открывается первый детский садик в Малых Кабанах на 260 мест. Следующий появится в Песчаных Ковалях на 220 мест.

Детский сад «Самолётик» получился замечательным: тёплым, уютным и красивым. Работы по строительству были закончены за один сезон — с нуля на пустом поле, без дорог и коммуникаций благодаря нашим татарстанским строителям. Вся обстановка, ремонт и мебель выполнены на высочайшем уровне. Высокопрофессиональный педагогический коллектив и замечательные дети стали частью этого события. Мы выражаем огромную благодарность заведующей детским садом Наталье Владимировне Ткаченко. Все условия созданы, и я уверен, что родители могут быть спокойны за своих детей — они в надёжных руках».

Заведующая детским садом «Самолётик» Наталья Ткаченко добавила: «Новый детский сад станет значимой поддержкой для семей из сел Сокуры, Малые Кабаны и Большие Кабаны, обеспечивая крепкие основы для развития и образования маленьких жителей района. Перед нашим детским садом стоят амбициозные задачи — наш «Самолётик» будет «путешествовать» по различным мирам: спорту, искусству, музыке и развиваться в разных направлениях. Одно из наших приоритетных направлений — ранняя профориентация наших воспитанников. Мы наладили сотрудничество с международным аэропортом, и по заключённому договору сотрудники аэропорта будут проводить экскурсии, знакомя детей с миром авиации, что, надеемся, в будущем мотивирует наших воспитанников поступать на работу в аэропорт».

В Год семьи «Самолетик» открыл свои двери, предлагая уют и надежность для каждого ребёнка.