Происшествия 4 марта 2026 12:05

В Лаишевском районе РТ опрокинулась цистерна грузовика, молоко вылилось на дорогу

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района

В Лаишевском районе РТ водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание цистерны, из-за чего произошел разлив содержимого на дорогу. Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, внутри цистерны находилось молоко.

«Водитель не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологические условия, покрытия дорожного полотна, не справился с управлением транспортного средства Sitrak в составе полуприцепа (цистерны), в ходе чего произошло опрокидывание груженого полуприцепа и разлив содержимого цистерны на проезжую часть», – сообщили в ведомстве.

О пострадавших не сообщается.

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района

#гаи #лаишевский район рт
