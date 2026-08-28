В Лаишевском районе Татарстана стартовал Кубок Раиса по беспилотным технологиям. Соревнования объединили мастеров управления беспилотниками на земле, в воздухе и в воде.

«Сегодня беспилотные и автономные технологии стремительно развиваются и находят применение в самых разных сферах. Для Татарстана это направление имеет особое значение: в республике последовательно создаётся полноценная экосистема беспилотных и автономных систем – более 50 предприятий уже работают в данной сфере», – отметил на церемонии открытия Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Специализированные классы по беспилотным системам созданы в 18 школах Татарстана, обучение проходит порядка 2 тыс. школьников. Работает 26 авиамодельных кружков в шести профессиональных образовательных организациях, ведётся программа по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Модули по беспилотным авиационным системам внедрены в программы ведущих вузов республики, добавил Минниханов.

Масштабное спортивно-технологическое событие проходит при поддержке руководства региона и объединяет ведущих инженеров Татарстана на аэродроме «Караишево» в Лаишевском районе, где также развернулась выставка передовых отечественных разработок. Соревнования с общим призовым фондом в 2,2 млн рублей охватывают пять направлений – от гонок дронов до навигационного марафона.