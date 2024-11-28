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В Лаишевском районе Татарстана появится новая ферма и зерносклад
В Куюковском сельском поселении Лаишевского района Татарстана планируется реализация нового фермерского проекта, направленного на развитие молочного скотоводства.
Владелец КФХ Рустям Гадельшин собирается построить ферму на 200 голов крупного рогатого скота с ежегодным выпуском молока не менее 1200 тонн. В результате будет создано не менее восьми постоянных рабочих мест. Глава муниципалитета Ильдус Зарипов поддержал инициативу на инвестиционном совете в Лаишево.
«Этот проект имеет большое значение для развития сельского хозяйства в нашем районе. Мы всегда стремимся поддерживать и развивать местные инициативы, способствующие экономическому росту и улучшению качества жизни наших жителей», — отметил Ильдус Зарипов.
На участке уже складированы строительные материалы для возведения фермы, зерносклада, кормоцеха и телятника. Завершить строительство предполагается к концу 2027 года. Объем инвестиций в проект должен составить 70 млн 589 тыс. рублей.
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