В Лаишевском районе Татарстана появится новая ферма и зерносклад

В Куюковском сельском поселении Лаишевского района Татарстана планируется реализация нового фермерского проекта, направленного на развитие молочного скотоводства.

Владелец КФХ Рустям Гадельшин собирается построить ферму на 200 голов крупного рогатого скота с ежегодным выпуском молока не менее 1200 тонн. В результате будет создано не менее восьми постоянных рабочих мест. Глава муниципалитета Ильдус Зарипов поддержал инициативу на инвестиционном совете в Лаишево.

«Этот проект имеет большое значение для развития сельского хозяйства в нашем районе. Мы всегда стремимся поддерживать и развивать местные инициативы, способствующие экономическому росту и улучшению качества жизни наших жителей», — отметил Ильдус Зарипов.

На участке уже складированы строительные материалы для возведения фермы, зерносклада, кормоцеха и телятника. Завершить строительство предполагается к концу 2027 года. Объем инвестиций в проект должен составить 70 млн 589 тыс. рублей.