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В Лаишевском районе Татарстана открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта
Сегодня в Лаишевском районе Татарстана в селах Чирпы и Державино открылись два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые построены по нацпроекту «Здравоохранение».
Первый имеет площадь 62,2 кв. м, на которых разместились лечебные кабинеты, процедурные, комната ожидания и помещение для персонала. ФАП обслуживает более 216 жителей села.
ФАП в Державино также оснащен всем необходимым, обслуживает 395 жителей села.
«Обеспечение доступа к качественной медицинской помощи в сельской местности — одна из наших приоритетных задач», – поделился Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что открытие в этом году двух ФАПов — это инвестиции в здоровье и благополучие людей.
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