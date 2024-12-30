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Общество 30 декабря 2024 13:33

В Лаишевском районе Татарстана открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта

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В Лаишевском районе Татарстана открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта
Фото: Пресс-служба Лаишевского района РТ

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана в селах Чирпы и Державино открылись два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые построены по нацпроекту «Здравоохранение».

Первый имеет площадь 62,2 кв. м, на которых разместились лечебные кабинеты, процедурные, комната ожидания и помещение для персонала. ФАП обслуживает более 216 жителей села.

ФАП в Державино также оснащен всем необходимым, обслуживает 395 жителей села.

«Обеспечение доступа к качественной медицинской помощи в сельской местности — одна из наших приоритетных задач», – поделился Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что открытие в этом году двух ФАПов — это инвестиции в здоровье и благополучие людей.

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