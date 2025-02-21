В Лаишевском районе Татарстана открыли фотовыставку «Дети наших героев»

В многопрофильном лицее «Инноватика» села Усады Лаишевского района открыли фотовыставку «Дети наших героев». Это событие приурочено к предстоящему Дню защитника Отечества и проходит в рамках патриотического проекта, который организовали перед праздничным концертом «Герой моей страны».

На открытии выставки присутствовали депутат Госсовета РФ Татьяна Ларионова и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. Глава района отметил важность поддержания патриотического духа среди подрастающего поколения.

«Уходя на специальную военную операцию, мужчины оставляют не только своих жен, но и самых незащищенных — своих детей. Они знают, что их папы — герои», — сказал Ильдус Зарипов. Он также подчеркнул, что для детей их отцы становятся примерами для подражания, а в этих книгах и фотографиях запечатлены настоящие истории мужества и любви.

Ларионова высоко оценила выставку, отметив, что лица детей и их эмоции говорят ярче любых слов.

«Я увидела огромный потенциал в лицее «Инноватика». Патриотизм, гордость — это то, что многие годы было нам необходимо. Сегодня, когда звучат гимны, мы чувствуем гордость за страну и за наших бойцов. Каждая картина, каждый кадр говорит о наших защитниках и их мужестве», — отметила депутат.

Выставка «Дети наших героев» организована при поддержке Татьяны Ларионовой, а также благотворительного фонда Лаишевского района «Помощь СВОим» и «Союза офицерских жен и семей военнослужащих» Татарстана. В 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества, мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эти события объединяют все поколения и напоминают о ценности памяти и преемственности.

Перед открытием выставки гости имели возможность осмотреть лицей, построенный в 2024 году в рамках национального проекта «Образование». Фотовыставка открыта для всех желающих.

фото: организаторы выставки