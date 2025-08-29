В Лаишевском районе стартовал всероссийский тур для участников СВО «Тур для СВОих»

Фото: пресс-служба Лаишевского района

Лаишевский район Татарстана до 1 сентября принимает участников специальной военной операции и их семьи из 6 регионов России в рамках социального туристического маршрута «Тур для СВОих».

Торжественное открытие проекта состоялось сегодня в санатории «Санта» при участии 75 военнослужащих, включая бойцов из Татарстана.

«От всей души благодарим вас за мужество и самоотверженность. Этот тур — наша возможность выразить признательность и показать, как мы ценим ваш подвиг. Для нас большая честь принимать героев на нашей земле», – сказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Программа тура включает:

экскурсии по Казанскому Кремлю и Раифскому монастырю;

участие в праздновании Дня Республики и Дня города Казани;

мотопробег «Два Кремля» и посещение ипподрома;

круглый стол по социальной адаптации участников СВО;

посещение Зеленодольского завода имени Горького.

Организаторами выступили Межрегиональное отделение МРОО «Первый патриот» в РТ и Агентство инклюзивного туризма «Особый тур» при поддержке ДОСААФ.