В Лаишевском районе стартовал всероссийский тур для участников СВО «Тур для СВОих»
Лаишевский район Татарстана до 1 сентября принимает участников специальной военной операции и их семьи из 6 регионов России в рамках социального туристического маршрута «Тур для СВОих».
Торжественное открытие проекта состоялось сегодня в санатории «Санта» при участии 75 военнослужащих, включая бойцов из Татарстана.
«От всей души благодарим вас за мужество и самоотверженность. Этот тур — наша возможность выразить признательность и показать, как мы ценим ваш подвиг. Для нас большая честь принимать героев на нашей земле», – сказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
Программа тура включает:
- экскурсии по Казанскому Кремлю и Раифскому монастырю;
- участие в праздновании Дня Республики и Дня города Казани;
- мотопробег «Два Кремля» и посещение ипподрома;
- круглый стол по социальной адаптации участников СВО;
- посещение Зеленодольского завода имени Горького.
Организаторами выступили Межрегиональное отделение МРОО «Первый патриот» в РТ и Агентство инклюзивного туризма «Особый тур» при поддержке ДОСААФ.