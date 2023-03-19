В Лаишевском районе сшили более тысячи толстовок, балаклав и плащ-палаток

В Лаишевском районе Татарстана для нужд участников специальной военной операции развернуто несколько цехов по пошиву маскировочных сетей и костюмов, балаклав и плащ-палаток. На днях в селе Габишево открылась вторая точка для плетения маскировочных сетей.

«Шьют у нас в Столбищах, Нармонке и Рождествено: толстовки, балаклавы, нижнее бельё для госпиталя, дождевики и сумки для сетей и прочей амуниции. Толстовок сшито 340, балаклав примерно 600, плащ-палаток 136», — рассказала «Татар-информу» волонтер Юлия Плескач.

Настоятели татарстанских храмов побывали в зоне спецоперации. Они передали донецкому детскому дому гуманитарный груз, а также посетили военных «с гуманитарной и духовной миссией».

Отец Ярослав Филиппов, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в селе Никольское, и отец Андрей Лосык, настоятель казанской церкви Новомучеников и Исповедников Российских, Жен-Мироносиц и Московских Чудотворцев, уже вернулись в Татарстан.

«Всех посетили и старались духовно подкрепить людей. Особенно для воинов это крайне важно», — заявили священнослужители.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Лаишевского района сплели 300 маскировочных сетей для участников спецоперации.