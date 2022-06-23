В Лаишевском районе скончался один из старейших имам-мухтасибов Татарстана

Сегодня на 75-м году жизни скончался имам-мухтасиба Лаишевского района Равхат Гатауллин. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Слова соболезнования выразил глава муниципалитета Ильдус Зарипов. Он отметил, что Равхат хазрат навсегда останется в истории Лаишевского района как один из самых ярких духовных лидеров.

«Бесконечное трудолюбие и уважение к людям были главными жизненными принципами Равхат хазрата. Его вклад в развитие межнациональной дружбы народов нашего района сложно переоценить. По любому вопросу он находил мудрое и взвешенное решение, умел донести свои мысли до сердца каждого человека. Равхат хазрат навсегда останется в истории Лаишевского района как один из самых ярких духовных лидеров. От себя лично и жителей района выражаю соболезнования, мы разделяем с вами горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ДУМ РТ отметили, что Равхат Гатауллин был одним из старейших имамов-мухтасибов в республике.

«Руководство и коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан в лице муфтия Камиля Самигуллина, имамы-мухтасибы и имамы Татарстана выражают искренние соболезнования родным и близким уважаемого хазрата. Поистине, принадлежим мы Аллаху и к нему возвращаемся», — говорится в соболезновании.

Погребальная молитва (джаназа-намаз) по Рафхату Гатауллину пройдет сегодня после полуденного намаза в мечети Усады Лаишевского района РТ.