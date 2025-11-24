В Лаишевском районе семьям участников СВО вручили государственные награды

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов и военный комиссар Айрат Гайнуллин провели торжественную церемонию вручения орденов Мужества родным военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Мероприятие состоялось в зале районного Совета на деловом понедельнике.

Посмертных государственных наград удостоены семеро бойцов Лаишевского района: рядовой Олег Коновалов из Лаишево, ефрейтор Евгений Семин из Казани, рядовой Артур Нагимов из села Столбище, гвардии рядовой Михаил Григорьев из Лаишево, рядовой Георгий Гогонов из села Бима, лейтенант Виталий Антонов из села Столбище и рядовой Искандер Ишимбаев из села Сапуголи.

Перед официальной церемонией Ильдус Зарипов встретился с семьями героев в неформальной обстановке, чтобы выразить соболезнования и поддержку каждому родственнику.

На вручении присутствовали родители, супруги, дети и братья погибших военнослужащих, которые приехали из разных населенных пунктов района. «Ваши сыновья, мужья и отцы проявили высочайший героизм и верность воинскому долгу. Мы всегда будем чтить их память и окажем всю необходимую поддержку их семьям», — подчеркнул глава района.

Участники церемонии почтили память погибших героев минутой молчания.