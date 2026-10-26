В Лаишевском районе семье участника СВО передали орден Мужества

Алексей Шувалов родился 25 мая 1983 года в поселке Лаишево. В мае 2023 года он добровольно заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО.

Рядовой служил номером расчета минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 12273. Он погиб 3 августа 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Кременная.

Указом Президента России за проявленные мужество и отвагу Алексей Шувалов награжден орденом Мужества посмертно. Награду передали его сестре Марии Подгорной.