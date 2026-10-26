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СВО 26 октября 2026 10:24

В Лаишевском районе семье участника СВО передали орден Мужества

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В Лаишевском районе семье участника СВО передали орден Мужества
Фото: пресс-служба Лаишевского района
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов вручил сестре погибшего участника специальной военной операции Алексея Шувалова орден Мужества. Государственную награду передали посмертно на деловом понедельнике.

Алексей Шувалов родился 25 мая 1983 года в поселке Лаишево. В мае 2023 года он добровольно заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО.

Рядовой служил номером расчета минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 12273. Он погиб 3 августа 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Кременная.

Указом Президента России за проявленные мужество и отвагу Алексей Шувалов награжден орденом Мужества посмертно. Награду передали его сестре Марии Подгорной.

Фото: пресс-служба Лаишевского района

#СВО
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