В Лаишевском районе РТ завершено строительство «кольца» на дороге Столбище – Атабаево

В Лаишевском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Столбище – Атабаево от 1 до 1,3 км. После проведенных работ появилось кольцевое движение на примыкании дороги Аэропорт – Столбище, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-службы Миндортранса РТ

«На объекте разобрали существующее асфальтобетонное покрытие, выполнили устройство насыпи земляного полотна. Уложили нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины щебнем», – отметили в министерстве.

Для безопасного движения специалисты установили 46 дорожных знаков, нанесли разметку и провели освещение.

Участок дороги протяженностью 543 метра отремонтирован по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В России нацпроекты реализуются с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.