В Лаишевском районе РТ заселили многоквартирный соципотечный дом

Сегодня в селе Габишево Лаишевского района Татарстана в торжественной обстановке передали ключи жильцам 56-квартирного соципотечного дома №3 по улице Северная. Он был возведен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройку заехали работники бюджетной сферы, дети-сироты, медицинский работник — получатель гранта и многодетная семья.

С новосельем жильцов поздравили заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

В пятиэтажном доме два подъезда, общая площадь квартир составляет 2,2 тыс. кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы двухконтурными котлами индивидуального отопления, сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

«Всего, согласно эскизу застройки, в микрорайоне „Северный“ предполагалось возвести шесть домов на 348 квартир. В четырех из них уже проживают соципотечники, первые два дома на 116 квартир мы передали им еще в конце 2016 года. Теперь вот готов принять новоселов и дом №3. Последний соципотечный дом в этом микрорайоне также достроен и сейчас проходит итоговую проверку Госстройнадзора РТ», — отметил исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.