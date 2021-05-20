В Лаишевском районе РТ заработают две новых площадки для глэмпинга у берега Камы

Две новых площадки для глэмпинга, популярной разновидности эко-туризма, вскоре заработают в Лаишевском районе республики. Площадки расположатся неподалеку от побережья Камы и станут новыми точками притяжения туристов, сообщил в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.

Он отметил, что районные власти активно готовятся к старту летнего сезона, в том числе, работая над новыми форматами отдыха.

«Одним из популярных трендов становится новая разновидность эко-туризма: глэмпинг. Это палаточный туризм, сочетающий пребывание на природе с повышенным комфортом и различными сервисами. Наши проекты по развитию глэмпингов вошли в число лучших по республике: это площадки неподалеку от берега Камы. К их воплощению в жизнь мы приступим уже в этом сезоне», — рассказал Ильдус Зарипов.

По его словам, у района есть все необходимое для развития этого направления: красивая природа, наличие сразу двух рек и близость к Казани.