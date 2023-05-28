В Лаишевском районе РТ водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево

В результате столкновения автомобиля с деревом в Лаишевском районе РТ погиб водитель, пассажир госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, ДТП произошло на повороте в деревню Вороновка. По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2110» не справился с управлением и врезался в дерево. Кроме водителя, в машине находился еще один пассажир.

В результате аварии водитель «ВАЗ 2110» погиб. Пассажира, который находился в машине, увезли на скорой в больницу.