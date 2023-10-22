В Лаишевском районе РТ в сгоревшей даче нашли тело погибшего пожилого мужчины

Сегодня в утром в садовом товариществе «Горизонт» в Лаишевском районе на пожаре погиб мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение одноэтажного дощатого дачного дома», – рассказали в ведомстве.

Открытое горение ликвидировано на площади 24 кв.метра. Во время разбора сгоревших конструкций дома обнаружено тело 65-летнего мужчины.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.