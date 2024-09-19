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Общество 19 сентября 2024 23:00

В Лаишевском районе РТ в одной из семей во второй раз родились двойняшки

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В Лаишевском районе РТ в одной из семей во второй раз родились двойняшки

У живущей в Лаишевском районе Татарстана семье Гильмуллиных во второй раз родились двойняшки. Девочка Азалия и мальчик Адам появились на свет 11 сентября этого года.

За девять лет до этого у Алены и Асхата Гильмуллиных тоже родилась двойня: мальчик Салават и девочка Аиша. При этом, по словам Алены, до этого случаев рождения двойняшек не было ни в ее роду, ни в роду мужа.

Родители в легком шоке от такого поворота событий, но безмерно счастливы. Они уверены, что старшие дети будут хорошими помощниками в уходе за младшими.

Сегодня, 19 сентября, во Дворце бракосочетания города Лаишево многодетным родителям вручили свидетельства о рождении малышей.

#Многодетная семья #лаишевский район
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