Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лаишевском районе РТ в одной из семей во второй раз родились двойняшки
У живущей в Лаишевском районе Татарстана семье Гильмуллиных во второй раз родились двойняшки. Девочка Азалия и мальчик Адам появились на свет 11 сентября этого года.
За девять лет до этого у Алены и Асхата Гильмуллиных тоже родилась двойня: мальчик Салават и девочка Аиша. При этом, по словам Алены, до этого случаев рождения двойняшек не было ни в ее роду, ни в роду мужа.
Родители в легком шоке от такого поворота событий, но безмерно счастливы. Они уверены, что старшие дети будут хорошими помощниками в уходе за младшими.
Сегодня, 19 сентября, во Дворце бракосочетания города Лаишево многодетным родителям вручили свидетельства о рождении малышей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»