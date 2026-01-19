news_header_top
Общество 19 января 2026 16:58

В Лаишевском районе РТ строят молочно-товарную ферму на 150 коров

В Лаишевском районе РТ строят молочно-товарную ферму на 150 коров

В селе Державино Лаишевского района Татарстана началось строительство молочно-товарной фермы на 150 голов крупного рогатого скота.

Проект реализует глава крестьянско-фермерского хозяйства Эдуард Губайдуллин, который выиграл грант на 30 миллионов рублей.

На выделенные средства в Державинском сельском поселении возводится современная ферма: уже залиты фундаменты доильного зала и основного корпуса. Строительство ведётся в рамках грантовой программы по поддержке семейных ферм.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

