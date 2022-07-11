В Лаишевском районе РТ заселен второй соципотечный дом с начала года

В селе Габишево Лаишевского района Татарстана вручили ключи жильцам 56-квартирного соципотечного дома №2 по ул. Северная. Новостройка возведена за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ. Здесь будут жить работники бюджетной сферы и предприятий, а также дети-сироты.

Сотрудница Республиканской клинической инфекционной больницы Лариса Прусакова стала участником программы соципотеки три года назад. Сегодня она получила ключи от своей двухкомнатной квартиры.

«Я рада, квартира мне очень понравилась. Она светлая и просторная. Удобно, что есть индивидуальное отопление. Переезжать сюда планирую в самое ближайшее время», — поделилась планами она.

В доме четыре подъезда, пять этажей, общая площадь квартир составляет 2,2 тыс. квадратных метров. В здании расположены 36 однокомнатных, 17 двухкомнатных и три трехкомнатные квартиры. Все они сданы в чистовой отделке, оборудованы двухконтурными котлами индивидуального отопления.

Также в квартирах установлена сантехника, газовые плиты, датчики задымления с извещателем, счетчики учета воды, газа и электроэнергии.

Всего, согласно эскизу застройки, в микрорайоне «Северный» села Габишево построено шесть домов на 348 квартир. В пяти из них уже проживают соципотечники, первые два дома на 116 квартир были переданы им еще в конце 2016 года. Предпоследний дом был заселен в феврале текущего года.