В Лаишевском районе РТ разыскиваются два мужчины, пропавшие больше двух месяцев назад

Правоохранительные органы Республики Татарстан обращаются к жителям с просьбой о помощи в розыске двух мужчин, бесследно исчезнувших в Лаишевском районе РТ в июне.

24-летний Егор Андреев пропал 27 июня. Мужчина ушел из гостиницы «Атлантида» в Лаишево и не вернулся. Он житель Иркутской области, в республику приехал погостить.

На вид парню 20-25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. У него русые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в синие шорты, при себе не было документов.

Фото: МВД по РТ

55-летний Андрей Щербаков пропал: 11 июня. Ушел из дома в деревне Боровое Матюшино и направился в сторону Казани.

На вид мужчине 55-60 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения. У него русые короткие волосы, серо-зеленые глаза, татуировка на правом плече в виде подводной лодки и розы ветров, наложенных друг на друга. Документов при себе не было.

Фото: МВД по РТ

Их поиски осложнены тем, что оба были без документов и являются гостями из других регионов. Если вы видели этих мужчин, располагаете информацией о их возможном местонахождении или маршруте, срочно свяжитесь с полицией: