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17 октября 2021  19:02

В Лаишевском районе РТ прошли выборы Президента Узбекистана

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В Лаишевском районе РТ прошли выборы Президента Узбекистана
Фото: газета «Камская новь»

В Лаишевском районе Татарстана за Президента своей страны досрочно проголосовали граждане Узбекистана. Голосование было организовано в специальных мобильных пунктах, один из них работал на территории Егорьевских теплиц. Об этом пишет газета «Камская новь».

Егорьевские теплицы были выбраны потому, что подавляющее число граждан дружественной республики работают на этом предприятии и проживают в общежитии, которое находится тут же, на его территории.

Избирательным правом могли воспользоваться граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. 

Выборы были организованы с учетом всех мер по профилактике распространения коронавируса. Пришедшие на избирательный участок при входе проходили термометрию, соблюдали социальную дистанцию, был обеспечен масочный режим.

Член избирательной комиссии, Первый секретарь Генерального консульства Республики Узбекистан в городе Казани Азизбек Разаков выразил огромную признательность Республике Татарстан за организацию выборов на высоком уровне. «Наши граждане проявляют высокую сознательность и активно участвуют в выборах», — отметил он.

#выборы президента
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