В Лаишевском районе РТ появится пешая тропа по местам рекреации и достопримечательностям

В Лаишевском районе Татарстана ведется разработка первой пешей тропы по местам рекреации, природным ландшафтам, оврагам и вдоль берега. Туристы смогут насладиться видами района и изучить историю. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Сегодня глава Лаишевского района Ильдус Зарипов с небольшой командой туристов изучили пешую тропу в Лаишево — десятикилометровая тропа пролегала через Майдан, Белые горы, Семрук. Через овраги и леса команда вышла к аэроклубу, затем через сосновый лес — к Собору святителя Николая Чудотворца — и по историческим местам прошла к Камскому Морю.

Ильдус Зарипов подчеркнул, что Лаишевский район привлекает не только прекрасной природой, но и богатой историей и традициями народов. «У нас есть Кама, красивые леса и поля, у нас есть традиции, культура и прекрасные люди. Мы за организованный туризм, за безопасный и чистый отдых», — подчеркнул глава района.

Сопровождал главу доцент кафедры психологии К(П)ФУ Ильшат Мирзиев, который многие годы увлекается туризмом. «Тропа достаточно комфортная, пути можно проложить как для новичков, так и спортивно подготовленных людей, — сказал он. — Прекрасные места, насладиться природой и получить первые навыки туриста смогут даже дети 8-10 лет».

В туристическом маршруте принял участие заслуженный путешественник России, участник Чемпионатов мира и Европы по рогейну Александр Советов. «В Татарстане прекрасные места, сейчас мы разрабатываем „Волжскую тропу“, проходящую по правому берегу Волги. Маршрут составит 280 километров. Я неоднократно замечал хорошую поддержку властей в Республике Татарстан. У вас будет одна из лучших троп в России», — подчеркнул турист.

Планируется, что первая пешая тропа в Лаишевском районе заработает уже в июле этого года. «Сейчас определяется окончательный маршрут и делаются разметки. Это станет развитием еще одного направления туризма в районе», — добавила пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.