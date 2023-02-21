В Лаишевском районе Татарстана появится новый экопарк и ресторанный комплекс «Дикий»

Одним из перспективных направлений развития экономики Лаишевского района Татарстана является сфера туризма. В ближайшие годы здесь будет реализовано несколько проектов разной направленности, рассказал глава муниципалитета Ильдус Зарипов на отчетной сессии.

В частности, компания «Биосфера Фиш» начала строительство туристско-рекреационного комплекса «Экопарк Биосфера». Запланировано открытие ресторанного комплекса «Дикий». Общий объем инвестиций до 2027 года превысит 3 млрд рублей.

Кроме того, на берегу Камы планируется создать базу отдыха с сыроварней «Чизерия». Проект предполагает организацию гастрономического отдыха на природе и собственного производства сыров с использованием сырья, поступающего от фермеров Лаишевского района. Общий объем инвестиций составит более 100 млн рублей.

Проект «Благоустройство территории рекреационно-культурного кластера „Семрук“» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получив в результате 70 млн рублей. На эти средства выполнят благоустройство прилегающей территории, обустроят детскую площадку и установят различные малые архитектурные формы.

Готовится к реализации масштабный проект круглогодичного курорта «Лаишево». Пока сформирован перечень рекомендуемых объектов туристкой инфраструктуры. Это гостиницы категорий 3 и 4 звезды с высоким уровнем сервиса, включающим СПА-центры, рестораны, глэмпинги, прогулочные дорожки и инфраструктуру для пляжного отдыха, а также яхтенная марина до 300 мест.

Общий объем инвестиций, по предварительной оценке, составит более 11 млрд рублей. Из них 8,4 млрд рублей пойдут на развитие туристической инфраструктуры курорта «Лаишево», а 2,8 млрд — на создание обеспечивающей инфраструктуры.