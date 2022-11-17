В Лаишевском районе РТ появится новое производство теплоизоляционных материалов

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

Тюменская компания по производству теплоизоляционных материалов «ПолимерПласт» планирует запустить производственный комплекс по изготовлению плит, применяемых для утепления полов, стен, фундаментов и кровли в Лаишевском районе.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Лаишевского района РТ, продукция востребована в строительном секторе, специализированных торговых сетях и при обустройстве нефтегазовых месторождений. Новое производство позволит создать более 80 новых рабочих мест.

Глава района Ильдус Зарипов посетил производственную площадку компании в Тюмени, изучил производственный цикл предприятия и встретился с руководителем компании Ринатом Гайсиным, а также познакомился с коллективом предприятия.

Лаишевский район выбран инвесторами неслучайно: близость к столице республики и выход на трассу М12 позволяют обеспечить растущий рынок сбыта и экономическое развитие региона.