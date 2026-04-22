В Лаишевском районе РТ появится центр поддержки родителей детей с ментальными нарушениями

В Лаишевском районе Татарстана появится центр поддержки родителей детей с ментальными нарушениями. Он будет организован в детском саду «Умка» в Песчаных Ковалях, сообщают инициаторы проекта.

Первая встреча при этом прошла в другом населенном пункте муниципалитета – селе Усады. Более 70 родителей посетили встречу, состоявшуюся в образовательном центре «Тәрбия үзәге». В ней также приняли участие врачи, психологи и нейропсихологи.

Создать центр предложили заведующая детским садом «Умка» Елена Кудрявцева и нейропсихолог Дарья Фалеева. Идею поддержали глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, районное Управление образования и землячество «Родной край – Туган Як».

«Самое неприятное и страшное для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, – это остаться в изоляции. Сегодня мы на нашем мероприятии объединили врачей, педагогов, специалистов помогающих профессий и родителей <...>, чтобы показать, что они не одни, и для улучшения качества жизни наших любимых, особенных ребят», – пояснила педагог-психолог и нейропсихолог Дарья Фалеева, сама являющаяся матерью особенного ребенка.

Елена Кудрявцева в свою очередь заметила, что еще год назад в детсаду «Умка» открылась группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. С ними занимаются логопед-психолог и воспитатель.

«Эта встреча направлена в первую очередь на то, чтобы родители понимали, куда им идти, что им делать, чтобы они не опускали руки. Данный центр мы открыли <...>, чтобы они понимали: мы вместе, мы рядом, мы сможем преодолеть этот тяжелый путь», – подчеркнула она.

«Спикеры сегодняшнего мероприятия лично для меня расставили все по полочкам. На данном этапе мы находимся в тупике. Мы прошли огромный путь обследований, реабилитаций. И я получила именно здесь поддержку и могу сказать, что для меня это свет в конце тоннеля. Вдохновленная снова иду в бой», – поделилась впечатлениями от встречи Гузель Менглишева из Высокогорского района, у ребенка которой более шести лет назад выявили тяжелую форму аутизма.