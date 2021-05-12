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Ру Тат
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12 мая 2021  19:30
Эльза Кузнецова

В Лаишевском районе Татарстана по проекту «Наш двор» благоустроят девять территорий

В Лаишевском районе Татарстана по проекту «Наш двор» благоустроят девять территорий
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В 2021 году по программе «Наш двор» в Лаишевском районе РТ будут благоустроены девять территорий — на 11 меньше, чем в прошлом году. Благоустройство затронет дворы в городе и сельских поселениях. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Лаишевского района.

«Два двора отремонтируют в городе Лаишево, два — в селе Среднее Девятово, два — в деревне Дятлово, по одному — в селах Габишево и Песчаные Ковали и еще один — в деревне Орел», — сообщил источник.

Основным критерием отбора дворов для ремонта послужили результаты инвентаризации, проведенной специалистами БТИ, неудовлетворительное состояние дорожного полотна и отсутствие инфраструктуры.

Больше всего жители хотят видеть в своих дворах асфальтирование территории, детское игровое и спортивное оборудование, хорошее освещение.

Работы планируется начать 15 мая, а завершить до начала зимнего периода.

«На реализацию программы по Лаишевскому муниципальному району ожидается выделение средств в размере 42,4 млн рублей», — уточнил собеседник агентства.

Благоустройство города наш двор
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